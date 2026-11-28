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लखीमपुर खीरी में मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने और त्रुटियों को दुरुस्त करने के लिए शनिवार को विशेष कैंप लगाए गए। सूची का मिलान करने पर लोगों को नाम, पता और जन्मतिथि में कई गड़बड़ियां मिलीं। कई परिवारों के सदस्य सूची से गायब मिले या उनके नाम अलग जगह दर्ज थे। अठारह वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवाओं ने नए पंजीकरण के लिए फॉर्म भरे। अपर जिलाधिकारी बृजेश कुमार त्रिपाठी ने बताया कि सभी संशोधनों का सुधार कराकर अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।

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