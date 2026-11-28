लखीमपुर खीरी जिले में मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने और त्रुटियों को दुरुस्त कराने के लिए शनिवार को लगे विशेष शिविरों में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। मतदाता सूची का मिलान करने पर कहीं किसी का नाम गलत मिला तो कहीं जन्मतिथि में गड़बड़ी सामने आई। कई परिवारों के सदस्यों के नाम अलग-अलग जगह दर्ज मिले तो कुछ लोगों के नाम सूची से गायब थे। इन खामियों को देखकर लोगों ने संशोधन के लिए आवेदन किए।

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शहर के सदर विद्यालय, स्वामी श्याम प्रकाश इंटर कॉलेज, नौरंगाबाद और धर्मसभा इंटर कॉलेज समेत विभिन्न केंद्रों पर मतदाताओं की भीड़ रही। किसी ने मतदाता पहचान पत्र में फोटो बदलवाने के लिए आवेदन किया तो किसी ने नाम के आगे सरनेम जुड़वाने के लिए संशोधन फॉर्म भरा। कई लोगों ने नाम, जन्मतिथि और अन्य विवरणों में सुधार कराने के लिए भी आवेदन दिए। विज्ञापन



वहीं, 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवाओं में पहली बार मतदाता बनने को लेकर उत्साह दिखा। नए मतदाताओं ने सूची में नाम शामिल कराने के लिए फॉर्म संख्या-6 भरे। कैंपों में एक ओर पुरानी मतदाता सूची की खामियां दुरुस्त कराने के लिए संशोधन आवेदन जमा हुए, वहीं दूसरी ओर नए मतदाताओं के पंजीकरण की प्रक्रिया भी चली। एडीएम बृजेश कुमार त्रिपाठी ने बताया मतदाता सूची में जो संशोधन के फॉर्म जमा है। उनका सुधार कराकर अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। शहर के सदर विद्यालय, स्वामी श्याम प्रकाश इंटर कॉलेज, नौरंगाबाद और धर्मसभा इंटर कॉलेज समेत विभिन्न केंद्रों पर मतदाताओं की भीड़ रही। किसी ने मतदाता पहचान पत्र में फोटो बदलवाने के लिए आवेदन किया तो किसी ने नाम के आगे सरनेम जुड़वाने के लिए संशोधन फॉर्म भरा। कई लोगों ने नाम, जन्मतिथि और अन्य विवरणों में सुधार कराने के लिए भी आवेदन दिए।वहीं, 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवाओं में पहली बार मतदाता बनने को लेकर उत्साह दिखा। नए मतदाताओं ने सूची में नाम शामिल कराने के लिए फॉर्म संख्या-6 भरे। कैंपों में एक ओर पुरानी मतदाता सूची की खामियां दुरुस्त कराने के लिए संशोधन आवेदन जमा हुए, वहीं दूसरी ओर नए मतदाताओं के पंजीकरण की प्रक्रिया भी चली। एडीएम बृजेश कुमार त्रिपाठी ने बताया मतदाता सूची में जो संशोधन के फॉर्म जमा है। उनका सुधार कराकर अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।

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