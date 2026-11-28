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लखीमपुर खीरी: नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा शुरू, 80 सीटों के लिए 4815 विद्यार्थी हुए शामिल
जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा छह में प्रवेश के लिए शनिवार को चयन परीक्षा शुरू हो गई। लखीमपुर खीरी जिले के 15 केंद्रों पर सुबह 11 बजे से परीक्षा आयोजित की गई है। इसके लिए सुबह नौ बजे ही बच्चे केंद्रों पर जमा होने लगे। सवा दस बजे से प्रवेश दिया गया। 80 सीटों के लिए कुल 4815 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। प्रवेश से पहले परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र और पहचान संबंधी प्रपत्रों की जांच की गई। इसके साथ ही चेकिंग के बाद बच्चों को परीक्षा कक्ष में भेजा गया। परीक्षा को नकलविहीन और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए सभी केंद्रों पर पर्यवेक्षक तैनात किए गए हैं। सचल दल भी केंद्रों का भ्रमण कर परीक्षा की निगरानी कर रहा है। नवोदय चयन परीक्षा प्रभारी अनूप कुमार ने बताया कि परीक्षा की अवधि सवा दो घंटे निर्धारित है। प्रश्नपत्र में मानसिक योग्यता के 40 प्रश्न 50 अंकों के, जबकि गणित और भाषा के 20-20 प्रश्न 25-25 अंकों के हैं। परीक्षार्थियों को ओएमआर शीट पर सही विकल्प भरना है।
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