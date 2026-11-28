लखीमपुर खीरी के धौरहरा क्षेत्र में वन रेंज के जटपुरवा गांव स्थित गो आश्रय स्थल में घुसकर तेंदुए ने दो गोवंशीय पशुओं का शिकार कर लिया। घटना की जानकारी मिलने पर ग्रामीणों में दहशत फैल गई। ग्रामीणों के मुताबिक, क्षेत्र में पिछले करीब दो माह से एक तेंदुआ अपने दो शावकों के साथ चहलकदमी कर रहा है। इसके चलते आसपास के गांवों के लोग पहले से ही भयभीत हैं।

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ग्रामीणों ने बताया कि तेंदुआ गो आश्रय स्थल में घुस आया और वहां मौजूद दो बछियों को अपना शिकार बना लिया। सुबह घटना की जानकारी होने पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। गो आश्रय स्थल में तेंदुए की मौजूदगी से पशुओं की सुरक्षा को लेकर भी चिंता बढ़ गई है। अभयपुर निवासी जगदीश रस्तोगी, जटपुरवा प्रधान अखिलेश वर्मा, कफारा निवासी शरीफ अहमद आदि ग्रामीणों ने विभाग से तेंदुए और उसके शावकों को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाने तथा क्षेत्र में गश्त बढ़ाने की मांग की है।इसके अलावा लौखनियां, कफारा, अभयपुर, नैनापुर, और लबेदपुर गांवों में भी तेंदुए देखे जाने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। क्षेत्रीय वनाधिकारी अशोक कुमार श्रीवास्तव ने बताया जटपुरवा गोशाला में गोवंशीय पशुओं के शिकार की सूचना मिली है। हमारी टीम निगरानी कर रही है। पिंजरा लगाने की अनुमति मांगी है अनुमति मिलने पर पिंजरे लगाएं जाऐंगे। ग्रामीणों से सतर्क रहने और अकेले खेतों में न जाने की सलाह दी गई है।