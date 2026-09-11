{"_id":"6aa424cf9fccfc78300d63da","slug":"video-paca-thavasaya-bkaga-oura-samana-paelaaii-ka-maga-para-hatharasa-ma-bkakaramaya-ka-paratharashana-2026-09-11","type":"video","status":"publish","title_hn":"पांच दिवसीय बैंकिंग और समान पीएलआई की मांग पर हाथरस में बैंककर्मियों का प्रदर्शन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
पांच दिवसीय बैंकिंग और समान पीएलआई की मांग पर हाथरस में बैंककर्मियों का प्रदर्शन
हाथरस में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन्स (यूएफबीयू) के आह्वान पर शुक्रवार को हाथरस में बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। उन्होंने उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय, अलीगढ़ रोड के सामने नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने पांच दिवसीय बैंकिंग व्यवस्था लागू करने और पीएलआई में भेदभाव समाप्त करने की मांग उठाई। विनियमित कार्य घंटे, पेंशन अपडेशन और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अनुग्रह राशि जैसी कई मांगें लंबे समय से लंबित हैं। यूएफबीयू का पांच दिवसीय बैंकिंग प्रस्ताव इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (आईबीए) ने सरकार को भेजा है, जिस पर स्वीकृति का इंतजार है। मांगों पर शीघ्र निर्णय न होने पर आंदोलन को व्यापक करने की चेतावनी दी गई। बैंककर्मियों ने 28, 29 और 30 सितंबर को तीन दिवसीय हड़ताल तथा 26 अक्तूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की है।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।