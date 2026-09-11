Hathras News: आज खास
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस Updated Fri, 11 Sep 2026 02:13 AM IST
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- सासनी : कस्बा में लवकुश शोभायात्रा का आयोजन दोपहर 12 बजे।
-सिकंदराराऊ : कस्बे में पुरानी तहसील रोड से जुलूस-ए-मोहम्मदी दोपहर 02 बजे।
-डिब्बा गली : जैन मंदिर में श्वेतांबर स्थानकवासी जैन समिति की ओर से वाणी संयम दिवस का आयोजन सुबह 8.30 बजे।
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-सिकंदराराऊ : कस्बे में पुरानी तहसील रोड से जुलूस-ए-मोहम्मदी दोपहर 02 बजे।
-डिब्बा गली : जैन मंदिर में श्वेतांबर स्थानकवासी जैन समिति की ओर से वाणी संयम दिवस का आयोजन सुबह 8.30 बजे।