Hathras News: आज खास

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-सिकंदराराऊ : कस्बे में पुरानी तहसील रोड से जुलूस-ए-मोहम्मदी दोपहर 02 बजे।

-डिब्बा गली : जैन मंदिर में श्वेतांबर स्थानकवासी जैन समिति की ओर से वाणी संयम दिवस का आयोजन सुबह 8.30 बजे।

- सासनी : कस्बा में लवकुश शोभायात्रा का आयोजन दोपहर 12 बजे।