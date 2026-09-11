हाथरस: रेडीमेड कपड़ा फैक्टरी में शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग, मची अफरा-तफरी, कई घंटों की मशक्कत के बाद बूझी

हाथरस के भूरापीर में व्यापारी रानू गुप्ता की रेडीमेड कपड़ा फैक्टरी में 10 सितंबर देर रात भीषण आग लग गई। यह फैक्टरी भाजपा कार्यालय वाली गली में स्थित है। आग फैक्टरी की ऊपरी मंजिल पर लगी थी। इसके कारण पूरे इलाके में अचानक अफरा-तफरी मच गई। आग लगने की सूचना तुरंत दमकल विभाग को दी गई।

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सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां तत्काल मौके पर पहुंच गईं। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाने के लिए कई घंटों तक लगातार मशक्कत की। अथक प्रयासों के बाद फायर ब्रिगेड ने आखिरकार आग पर पूरी तरह से नियंत्रण पा लिया। प्रारंभिक जांच में हादसे का कारण बिजली लाइन में हुआ शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है।