Hathras News: मौसम में बदलाव होते ही वेलवेट और भारी कढ़ाई वाले कोटी सूट की मांग बढ़ी

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बदलते मौसम के रुख को देखते हुए कपड़ा कारोबारियों ने भी सर्दियों की तैयारी तेज कर दी है। दुकानों पर वेलवेट, पश्मीना और वूल-ब्लेंड फैब्रिक के प्रचलित सूट प्रदर्शित किए जा रहे हैं। युवतियों में खासकर कोटी शैली और समृद्ध स्वरूप देने वाले वेलवेट सूट पहली पसंद बने हुए हैं। व्यापारी संजय कुमार ने बताया कि आने वाले दिनों में ठंड बढ़ने की उम्मीद है। इसके साथ ही वैवाहिक आयोजनों का सीजन भी शुरू होगा। इन कारणों से डिजाइनर और हैवी सूट्स की मांग में और तेजी आने की पूरी संभावना है।व्यापारी संजय कुमार ने बताया कि वैवाहिक आयोजनों के सीजन से पहले ही मांग बढ़ रही है। उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले दिनों में मांग और तेज होगी। व्यापारी विपुल कुमार ने बताया कि ग्राहक अब हल्के कपड़ों की बजाय मोटे कपड़ों को पसंद कर रहे हैं। यह रुझान सर्दियों की शुरुआत का स्पष्ट संकेत है। व्यापारी विपुल कुमार का कहना है कि ग्राहक एकदम से हल्के की जगह मोटे कपड़ों को पंसद कर रहे हैं।