हाथरस में निकली अग्रसेन शोभायात्रा

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हाथरस में श्री अग्रवाल सभा के बैनर तले रविवार को अग्रकुल प्रवर्तक महाराजा अग्रसेन की जयंती के उपलक्ष्य में धूमधाम से शोभायात्रा निकाली गई। 18 राजकुमार और नाग कन्याओं सहित कई झांकियां आकर्षण का केंद्र रहीं। जगह-जगह पुष्पवर्षा कर शोभायात्रा का स्वागत किया गया और महाराजा अग्रसेन के जयकारे गूंजते रहे।
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