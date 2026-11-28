सिकंदराराऊ क्षेत्र अंतर्गत एनएच -34 पर कृषि उत्पादन मंडी समिति के पास शनिवार को तेज रफ्तार बोलेरो कार ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए।

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एटा के थाना निधौली कलां के गांव भूपतपुर निवासी ओसपाल और योगेश बाइक से अपने गांव से सिकंदराराऊ की तरफ आ रहे थे। जैसे ही उनकी बाइक मंडी समिति के पास पहुंची तभी सामने से आ रही बोलेरो ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में बाइक क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिस ने दोनों घायलों को उपचार के लिए स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया।प्राथमिक उपचार के बाद दोनों की गंभीर हालत को देखते हुए अलीगढ़ रेफर कर दिया। इसके बाद घायलों को ट्रॉमा सेंटर और फिर अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। घटना को अंजाम देने के बाद चालक कार समेत मौके से फरार हो गया। कोतवाल प्रेमपाल सिंह ने बताया कि वाहन चालक की तलाश की जा रही है।