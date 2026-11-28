हसायन के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कर्मचारियों की संवेदनहीनता का मामला सामने आया है। एक घायल युवक को परिसर में फर्श पर पड़ा छोड़ दिया गया, जिससे उसे उपचार में देरी हुई। कर्मचारी उसकी देखभाल के नाम पर एक-दूसरे पर टालमटोल करते रहे।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

हसायन के एक मोहल्ला में मारपीट के बाद एक युवक घायल हो गया था। परिजन उसे उपचार के लिए सीएचसी लेकर पहुंचे, पर शिकायत दर्ज कराने कोतवाली चले गए। इस दौरान घायल युवक फर्श पर पड़ा रहा और वहां मौजूद किसी कर्मचारी ने उसकी सुध नहीं ली। घटना की जानकारी मिलने पर चिकित्सा प्रभारी ने संज्ञान लिया। उन्होंने कर्मचारियों को घायल युवक को भर्ती कर उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इसके बाद ही युवक के उपचार की प्रक्रिया शुरू हो पाई।प्रत्यक्षदर्शियों का आरोप है कि कर्मचारियों ने घायल युवक को पड़ा देखकर भी नजरअंदाज किया। आरोप है कि एक कर्मचारी ने कथित तौर पर कहा कि उसने कोई सीएचसी गोद थोड़ी ही ले रखी है, जिसका काम है, वह देखे।दूसरे स्वास्थ्य कर्मी ने सूचना मिलने पर ही मरीज को देखने की बात कही। इस घटना ने मरीजों के प्रति विभाग की जिम्मेदारी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रभारी चिकित्सा अधीक्षक डाॅ.वरुण चौधरी ने बताया कि उन्हें घटना की जानकारी नहीं थी, लेकिन वे तत्काल उपचार की व्यवस्था कराएंगे।