जब भी हम सड़क हादसों की खबरें सुनते हैं तो वाहनों की टक्कर, अस्पताल में लहुलूहान घायल और पोस्टमार्टम गृह के बाहर रोते-बिलखते परिजनों की तस्वीरें सामने आती हैं। उस वक्त मन बेचैन जरूर होता होगा लेकिन कुछ समय बाद नियति का हवाला देकर सब छोड़ दिया जाता है और उधर मौत अगले शिकार के लिए सड़क पर इंतजार करती है। सड़कों पर चलने से पहले लोगों को उन परिवारों की पीड़ा भी सुननी चाहिए जो कह रहे हैं कि हादसे में उनका पति या बेटा एक बार मरा, लेकिन वे हर रोज मर रहे हैं।

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