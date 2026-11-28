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-रोशनलाल इंटर काॅलेज : महिला मतदाता जागरूकता कैंप का आयोजन सुबह 10 बजे।

- सादाबाद : सादाबाद इंटर कॉलेज से मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन सुबह 10 बजे।

- सहपऊ : थाने में समाधान दिवस का आयोजन सुबह 10 बजे।

- हाथरस : जिले की सभी अदालतों मोटर वाहन अधिनियम की विशेष लोक अदालत सुबह 10 बजे।