Hathras News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस Updated Sat, 28 Nov 2026 01:16 AM IST
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- हाथरस : जिले की सभी अदालतों मोटर वाहन अधिनियम की विशेष लोक अदालत सुबह 10 बजे।
-रोशनलाल इंटर काॅलेज : महिला मतदाता जागरूकता कैंप का आयोजन सुबह 10 बजे।
- सादाबाद : सादाबाद इंटर कॉलेज से मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन सुबह 10 बजे।
- सहपऊ : थाने में समाधान दिवस का आयोजन सुबह 10 बजे।
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-रोशनलाल इंटर काॅलेज : महिला मतदाता जागरूकता कैंप का आयोजन सुबह 10 बजे।
- सादाबाद : सादाबाद इंटर कॉलेज से मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन सुबह 10 बजे।
- सहपऊ : थाने में समाधान दिवस का आयोजन सुबह 10 बजे।