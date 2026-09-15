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VIDEO: पीएलआई को समाप्त कर बनाएं मानदेय का हिस्सा, आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन ने उठाई मांगें
आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन के बैनर तले कलेक्ट्रेट में मंगलवार को कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर पीएलआई (परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव) को समाप्त कर इसे मानदेय का हिस्सा बनाने समेत कई मांगें उठाईं। यूनियन ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का बढ़ा मानदेय अप्रैल से 12 हजार और सहायिका का आठ हजार रुपये प्रतिमाह करने की मांग की है।
ज्ञापन में कहा गया है कि आठ सितंबर को अयोध्या में आंगनबाड़ी कर्मचारियों के बीच मानदेय बढ़ोतरी की घोषणा की गई थी। इसमें कार्यकर्ता को कुल 12 हजार और सहायिका को छह हजार रुपये प्रतिमाह देने की बात कही गई है। यूनियन का कहना है कि इसमें पीएलआई के रूप में 2500 और 1250 रुपये शामिल हैं। कार्यकर्ता और सहायिका के मूल मानदेय में वास्तविक बढ़ोतरी क्रमश: 1500 और 750 रुपये ही हुई है।
यूनियन ने पीएलआई खत्म कर पूरी राशि को वेतन का हिस्सा बनाने, सहायिका का मानदेय आठ हजार रुपये करने और बढ़ा हुआ मानदेय अप्रैल 2026 से लागू कर एरियर समेत भुगतान की मांग की है। इसके अलावा पोषाहार का बजट बढ़ाकर बच्चों को गुणवत्तापूर्ण ताजा पका भोजन देने और हर माह सात तारीख तक मानदेय भुगतान सुनिश्चित करने की मांग की गई है।
ज्ञापन में चेतावनी दी गई है कि मांगें नहीं मानी गईं तो यूनियन आंदोलन के लिए मजबूर होगा। ज्ञापन पर कार्यवाहक अध्यक्ष मीनाक्षी खरे, मंडल अध्यक्ष रानी देवी पाल, विमला देवी, गिरजा देवी, संजूदेवी, ननकई, ननका, रामावती, उमा, बीना यादव, गायत्री, नीरजा शुक्ला, नीलम श्रीवास्तव आदि के हस्ताक्षर हैं।
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