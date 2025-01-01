Gonda News: रेक्सड़िया में बढ़ी चौकसी, परिजनों में नाराजगी

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शाहपुर बाजार से विनोद के घर तक के रास्तों, घर और कमियार मार्ग पर पांच बैरियर लगाए गए हैं। करीब 50 से 55 महिला-पुरुष पुलिसकर्मियों के साथ सात दरोगा तैनात हैं। पीएसी भी शाहपुर में कैंप कर रही है। पुलिसकर्मी जांच-पड़ताल के बाद ही लोगों को विनोद के घर की ओर जाने दे रहे हैं।मृतक के भाई विनय साहनी ने कहा कि हत्या के कई दिन बीतने के बाद भी सभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। परिवार को तब तक न्याय मिलने का भरोसा नहीं है, जब तक शेष आरोपियों को गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई नहीं की जाती। विनय साहनी ने आरोप लगाया कि उनके घर और आने-जाने वाले रास्तों पर भारी पुलिस बल तैनात होने से शोक संवेदना व्यक्त करने आने वाले लोगों को परेशानी हो रही है। उन्होंने बताया कि जिलाधिकारी को मांगपत्र देकर मृतक विनोद के बेटे को सरकारी नौकरी और पांच करोड़ रुपये मुआवजा देने की मांग की गई थी। परिजनों का कहना है कि इन मांगों पर अभी तक अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई है।वहीं, पुलिस अब तक चार आरोपियों को ही गिरफ्तार कर सकी है। अन्य की गिरफ्तारी में देरी से परिजनों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। सीओ आनंद राय ने बताया कि अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई पुलिस टीमें लगाई गई हैं।