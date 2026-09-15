Gonda News: आपत्तिजनक पोस्ट के मामलों में तीन और एफआईआर

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एएसपी (पश्चिमी) राधेश्याम राय ने बताया कि सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर लगातार निगरानी की जा रही है। साइबर थाने में सत्येंद्र कुमार तथा परसपुर थाने में अशोक और जितेंद्र के खिलाफ अलग-अलग एफआईआर दर्ज कराई गई हैं। उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट सामने आने पर जांच व कार्रवाई की जा रही है। सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने वालों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा।करनैलगंज। सकरौरा ग्रामीण निवासी राघवेंद्र प्रताप सिंह ने सीओ को शिकायती पत्र देकर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट प्रसारित कर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाले के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आरोप है कि एक व्यक्ति फेसबुक समेत अन्य सोशल मीडिया माध्यमों पर लगातार भड़काऊ पोस्ट प्रसारित कर रहा है। सीओ आनंद कुमार राय ने बताया कि शिकायत की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। (संवाद)