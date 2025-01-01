Gonda News: शहर से गांव तक गणेश महोत्सव का उल्लास

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गणेश महोत्सव समिति की ओर से गुड़ाही बाजार स्थित रामलीला भवन प्रांगण में मुख्य आयोजन किया जा रहा है। सोमवार शाम प्रतिमा की स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा हुई। मंगलवार को दूर्वाभिषेक कराया गया। बुधवार को सिंदूराभिषेक होगा। गांधीनगर, रिसाला और ठठराही बाजार में भी प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं।परसपुर कस्बे के चौक स्थित शंकर मंदिर धर्मशाला में सोमवार को गणेश पूजा महोत्सव समिति की ओर से प्रतिमा स्थापित की गई। पंडित उदयभान मिश्र शास्त्री ने मंत्रोच्चार के साथ स्थापना कराई। 36 फीट ऊंचे पंडाल में दर्शन-पूजन के लिए भीड़ जुट रही है। समिति के अध्यक्ष रामकुमार सोनी और कोषाध्यक्ष सीनू रस्तोगी ने बताया कि 17 सितंबर को गंगा आरती की तर्ज पर महाआरती होगी। पसका, सेमरी, अभईपुर, मोहना, पूरे तिवारी, दिवाकर नगर और इकनिया मांझा में भी गणपति की प्रतिमाएं स्थापित की गईं हैं। 22 सितंबर को रामजानकी मंदिर से निशान यात्रा निकाली जाएगी। मैरिज हॉल में श्याम भजन और भंडारा होगा।धानेपुर कस्बे के पंडालों में विराजे गणपति बप्पा के जयकारों से सोमवार को पूरा कस्बा गूंज उठा। पंडालों की सजावट और भगवान गणेश का शृंगार श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है। सोमवार रात भव्य आरती का आयोजन हुआ। इसमें आसपास के मोहल्लों के श्रद्धालुओं ने आरती की। करुणेश मंदिर, रामजानकी नगर और चौक बाजार में दर्शन-पूजन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ी। इस अवसर पर अजय मराठा, विजय सोनी, सोनू सोनी, राजकुमार, जयजय राम आदि मौजूद रहे।माधोपुर संवाद के अनुसार, दुबहा बाजार ग्रामीण, कस्बा और कटुआनाला गांव में स्थापित भगवान गणेश की प्रतिमाओं की नेत्र पट्टिका खोलकर सोमवार को लोगों ने विधिवत दर्शन-पूजन किया। श्रद्धालुओं ने क्षेत्र की सुख-समृद्धि, शांति और लोक कल्याण की कामना की। इस मौके पर समिति अध्यक्ष अजय कुमार सोनी, सुनील सोनी, पवन गुप्त, शिवा गुप्त, छोटू रुहेला, सुरेश सोनी, भूपेंद्र सोनकर, अंकुर श्रीवास्तव, सूरज राजपूत आदि श्रद्धालु मौजूद रहे।