Gonda News: श्रद्धालु की मौत, साथी घायल

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उमरीबेगमगंज के खेमपुरवा अकौनी निवासी सूर्य कुमार सिंह ने बताया कि उनका बेटा पवन कुमार (28) शहर की आवास विकास कॉलोनी स्थित निजी स्कूल में नौकरी करता था। वह अपने दोस्त पारासराय निवासी रामजी सैनी (28) के साथ सोमवार को बाइक से खरगूपुर स्थित पृथ्वीनाथ मंदिर गया था। दर्शन कर लौटते समय नयेगांव के पास सामने से आ रहे अज्ञात वाहन से बाइक में टक्कर लग गई। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पुलिस ने दोनों घायलों को सीएचसी पहुंचाया। वहां उपचार के दौरान पवन की मौत हो गई। रामजी सैनी का इलाज चल रहा है।पुलिस के मुताबिक, दोनों युवक हेलमेट नहीं पहने थे, जिससे उनके सिर में गंभीर चोटें आईं। काफी देर बाद दोनों की पहचान हो सकी। सहायक पुलिस अधीक्षक अभिषेक दावाच्या ने बताया कि सड़क हादसे में एक युवक की मौत हुई है। अज्ञात वाहन की तलाश कराई जा रही है। (संवाद)