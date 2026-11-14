पत्थर से सिर कूचकर पत्नी की हत्या: शव खाई में फेंककर भागा पति, तीन दिन बाद गिरफ्तार; कपड़े और साइकिल बरामद
जिले के गहमर क्षेत्र में 35 वर्षीय पत्नी की पत्थर से वारकर हत्या करने के आरोप में पुलिस ने पति अयूब अंसारी को गिरफ्तार किया है। तीन दिन पहले देवल-कर्मनाशा पुल के पास महिला का शव खाई में मिला था। आरोपी की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त पत्थर, कपड़े और साइकिल बरामद हुई है।
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पत्नी की हत्या करने के बाद शव को सड़क किनारे खाई में फेंककर फरार हुए आरोपी पति को गहमर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। महिला की हत्या पत्थर के टुकड़े से वारकर की गई थी। तीन दिन पहले देवल-कर्मनाशा पुल के पास खाई में महिला का शव मिलने के बाद पुलिस हत्याकांड की जांच में जुटी थी। शनिवार को पुलिस ने आरोपी पति अयूब अंसारी को बरेजी चौराहे से गिरफ्तार कर लिया। उसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त पत्थर का टुकड़ा और वारदात के समय पहने गए कपड़ों समेत अन्य सामान बरामद किया गया।
पुलिस के अनुसार, बीते 11 नवंबर को दिलदारनगर-देवल मार्ग पर देवल कर्मनाशा पुल के पास सड़क किनारे खाई में एक महिला का शव मिला था। जांच के दौरान मृतका की पहचान दिलदारनगर थाना क्षेत्र के अमौरा गांव निवासी रिजवाना खातून (35) के रूप में हुई। इसके बाद पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू की।
पुलिस ने की कार्रवाई
मृतका के पिता तसौव्वर अंसारी ने 13 नवंबर को गहमर कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि उनकी बेटी रिजवाना की शादी बिहार के सोनपा गांव निवासी अयूब अंसारी से हुई थी। आरोप है कि अयूब ने ही 11 नवंबर को उनकी बेटी की हत्या कर शव सड़क किनारे खाई में फेंक दिया था। तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी पति की तलाश शुरू कर दी।
शनिवार सुबह पुलिस को आरोपी के बरेजी चौराहे पर मौजूद होने की सूचना मिली। इस पर पुलिस टीम ने घेराबंदी कर सुबह 11:10 बजे उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के बाद उसकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किया गया पत्थर का टुकड़ा बरामद किया गया। इसके अलावा आरोपी का सफेद शर्ट, काला पैंट, गमछा, प्लास्टिक का झोला और एक साइकिल भी बरामद हुई है।
कोतवाल नंदकुमार तिवारी ने बताया कि महिला की हत्या के मामले में उसके पति अयूब अंसारी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के खिलाफ आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।