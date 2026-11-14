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गाजीपुर में दर्दनाक हादसा: पुआल लदे ट्रैक्टर से टकराकर डॉक्टर की मौत, बुझ गया घर का इकलौता चिराग

Sat, 14 Nov 2026 01:48 PM IST
किशन चौबे अमर उजाला नेटवर्क, गाजीपुर
अमर उजाला नेटवर्क, गाजीपुर Published by: किशन चौबे Updated Sat, 14 Nov 2026 01:48 PM IST
सार

गाजीपुर के रविंद्रपुरी कॉलोनी में शुक्रवार रात पुआल लदे ट्रैक्टर से टकराकर 27 वर्षीय इंटर्न डॉक्टर डॉ. नवदीप सिंह कुशवाहा की मौत हो गई। वह दोस्त को स्टेशन छोड़कर लौट रहे थे। हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक फरार हो गया।

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Ghazipur Straw protruding from tractor claims life of an intern doctor riding a motorcycle
गाजीपुर सड़क हादसा - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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गाजीपुर के गोरा बाजार स्थित रविंद्रपुरी कॉलोनी में शुक्रवार रात पुआल लदे ट्रैक्टर से टकराकर बाइक सवार डॉ. नवदीप सिंह कुशवाहा (27) की मौत हो गई। वह दोस्त को रेलवे स्टेशन छोड़कर घर लौट रहे थे। ट्रैक्टर पर लदा पुआल चारों तरफ से बाहर निकला हुआ था और उसकी एक ही लाइट जल रही थी। हादसे के बाद चालक ट्रैक्टर लेकर भाग निकला। नवदीप माता-पिता के इकलौते बेटे थे और मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इंटर्नशिप कर रहे थे।

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रूस से की थी एमबीबीएस की पढ़ाई
कोतवाली प्रभारी दिनेश कुमार पाठक ने बताया कि गंगा विशुनपुर छावनी लाइन निवासी डॉ. नवदीप करीब एक साल से मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इंटर्नशिप कर रहे थे। परिजनों के मुताबिक, उन्होंने दो साल पहले रूस से एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी की थी।
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शुक्रवार रात करीब 10:30 बजे वह बाइक से घर लौट रहे थे। रविंद्रपुरी कॉलोनी में गिट्टी-बालू की दुकान के सामने उनकी बाइक सामने से आ रहे पुआल लदे ट्रैक्टर से टकरा गई।
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बाहर निकले पुआल से टकराई बाइक
परिजनों के अनुसार, ट्रैक्टर पर चारों तरफ पुआल लदा था। इसका काफी हिस्सा बाहर निकला हुआ था। ट्रैक्टर की एक ही लाइट जल रही थी। इसी दौरान बाइक बाहर निकले पुआल से टकरा गई। हादसे के बाद चालक ट्रैक्टर लेकर भाग गया।

स्थानीय लोगों ने मोबाइल से परिजनों को सूचना दी। परिजन गंभीर रूप से घायल नवदीप को मेडिकल कॉलेज ले गए, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।

परिवार का इकलौता बेटा था नवदीप
नवदीप के पिता चंद्रशेखर सिंह कुशवाहा मेडिकल स्टोर चलाते हैं। मां सुषमा देवी और बहन बिनी कुशवाहा का रो-रोकर बुरा हाल है। कोतवाली प्रभारी ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। ट्रैक्टर चालक की पहचान करने के लिए पुलिस टीम जुटी है।

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