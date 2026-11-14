गाजीपुर में दर्दनाक हादसा: पुआल लदे ट्रैक्टर से टकराकर डॉक्टर की मौत, बुझ गया घर का इकलौता चिराग

बाहर निकले पुआल से टकराई बाइक

परिजनों के अनुसार, ट्रैक्टर पर चारों तरफ पुआल लदा था। इसका काफी हिस्सा बाहर निकला हुआ था। ट्रैक्टर की एक ही लाइट जल रही थी। इसी दौरान बाइक बाहर निकले पुआल से टकरा गई। हादसे के बाद चालक ट्रैक्टर लेकर भाग गया।



स्थानीय लोगों ने मोबाइल से परिजनों को सूचना दी। परिजन गंभीर रूप से घायल नवदीप को मेडिकल कॉलेज ले गए, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।



परिवार का इकलौता बेटा था नवदीप

नवदीप के पिता चंद्रशेखर सिंह कुशवाहा मेडिकल स्टोर चलाते हैं। मां सुषमा देवी और बहन बिनी कुशवाहा का रो-रोकर बुरा हाल है। कोतवाली प्रभारी ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। ट्रैक्टर चालक की पहचान करने के लिए पुलिस टीम जुटी है।