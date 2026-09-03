VIDEO: नमकीन के पैसे मांगने पर नशे में धुत युवक को पीटा, वीडियो वायरल

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फिरोजाबाद के टूंडला में सुभाष चौराहा स्थित बस स्टैंड पर बृहस्पतिवार दोपहर शराब पीने के बाद नमकीन के पैसे न देने पर दुकानदार और शराबी युवक में मारपीट हो गई। गाली-गलौज करने पर दुकानदार ने युवक की लात-घूंसों से धुनाई कर दी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। पुलिस का कहना है कि शिकायत मिलने पर मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी।

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