Firozabad News: कुत्तों के झुंड बचने की कोशिश में फिसली तेज रफ्तार बाइक, दंपती घायल

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फिरोजाबाद के थाना उत्तर अंतर्गत विभव नगर निवासी मनीष बाइक द्वारा पत्नी रेनू के साथ टूंडला से अपने घर लौट रहे थे। वह फिरोजाबाद हाईवे स्थित दिनौली कट के निकट पहुंचे थे, तभी अचानक सामने कुत्तों के झुंड के आने पर बाइक अनियंत्रित होकर फिसल गई। हादसे में दंपती गंभीर घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए फिरोजाबाद के सरकारी ट्रॉमा सेंटर भर्ती कराया है। संवाद

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टूंडला। फिरोजाबाद हाईवे स्थित दिनौली कट के निकट रविवार दोपहर तेज रफ्तार बाइक अचानक सामने कुत्तों के झुंड आने पर अनियंत्रित होकर फिसल गई। हादसे में बाइक सवार दंपति गंभीर घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा है।