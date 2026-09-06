Firozabad News: पांच घंटे में 39 वारंटी और वांछित गिरफ्तार

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फिरोजाबाद। वारंटी और वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए पुलिस ने शनिवार रात से रविवार सुबह तक विशेष अभियान चलाया। एसएसपी आदित्य लांग्हे के निर्देशन में रात 12 बजे से सुबह पांच बजे तक चले अभियान में पुलिस ने अलग-अलग थाना क्षेत्रों में दबिश देकर 39 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। इनमें 37 एनबीडब्ल्यू वारंटी और दो एसआर वांछित अभियुक्त शामिल हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों को न्यायालय के समक्ष पेश कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। संवाद