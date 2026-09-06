Firozabad News: ई-रिक्शा की बैटरियां चोरी कीं, दो गिरफ्तार

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शिकोहाबाद। क्षेत्र के बोझिया कट के पास चार्ज हो रहे ई-रिक्शा से 25 अगस्त को चोरी हुई चार बैटरियों के मामले में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई करते हुए उरमुरा किरार निवासी दो आरोपियों अरबाज और सुमित को कब्रिस्तान की दीवार के पास हाईवे की सर्विस रोड से गिरफ्तार कर लिया है। इंस्पेक्टर अनुज कुमार ने बताया कि आरोपियों की निशानदेही पर चोरी की चारों बैटरियां बरामद कर ली गई हैं तथा दोनों शातिरों को न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेज दिया गया है। संवाद