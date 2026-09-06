Firozabad News: ट्रेन की चपेट में आने से महिला की मौत

संवाद न्यूज एजेंसीफिरोजाबाद। थाना मटसैना क्षेत्र के दबरई फाटक स्थित एक महिला रविवार सुबह ट्रेन की चपेट में आ गई। हादसा होते ही आसपास के राहगीरों की भीड़ एकत्रित हो गई। सूचना पर इलाका पुलिस ने पहुंच शव पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा।पुलिस के अनुसार नगला बरी थाना अलीगंज जिला कासगंज निवासी प्रीती (36) दो माह पूर्व अपने मायके थाना मटसैना क्षेत्र के गांव आकलपुर दामोदरपुर में आई थी। रविवार सुबह वह परिजन को बिना बताए घर से निकल गई। दबरई फाटक के पास पहुंची ही थी तभी अचानक ट्रेन की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। हादसा होते ही आसपास के लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। जानकारी होते ही परिजन भी पहुंच गए। सूचना मिलते ही इलाका पुलिस मौके पर पहुंची। जहां पुलिस ने पंचायतनामा की प्रक्रिया पूरी कर शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा। थानाध्यक्ष विमलेश कुमार त्रिपाठी ने बताया कि महिला दो माह से अपने मायके में रह रही थी। वह मानसिक रूप से कमजोर थी और उसका उपचार चल रहा था। शव का पोस्टमार्टम कराया गया है।