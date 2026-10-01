एक बड़े से कमरे में चल रहा था साइबर ठगी का कॉल सेंटर, VIDEO

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जापान के बुजुर्गों को निशाना बनाकर साइबर ठगी करने वाले अंतरराष्ट्रीय गिरोह का चंदौली पुलिस ने पर्दाफाश किया है। स्वाट, सर्विलांस, साइबर सेल और मुगलसराय पुलिस की संयुक्त टीम ने पीडीडीयू नगर के कैलाशपुरी स्थित एक इमारत की तीसरी मंजिल पर चल रहे फर्जी साइबर कॉल सेंटर का भंडाफोड़ करते हुए पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

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