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कंजेहरा की रामलीला में अत्रि-सुतीक्ष्ण आश्रम से पंचवटी तक की लीला का मंचन; VIDEO

Aman Vishwakarma

Updated Thu, 01 Oct 2026 11:11 PM IST Updated Thu, 01 Oct 2026 11:11 PM IST







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कंदवा क्षेत्र के कंजेहरा गांव में चल रही रामलीला में बुधवार रात गया, बिहार से आए कलाकारों ने अत्रि एवं सुतीक्ष्ण ऋषि आश्रम, अनुसूइया संवाद, सूर्पणखा नासिका छेदन और खर-दूषण वध की लीला का भावपूर्ण मंचन किया। पंचवटी में सूर्पणखा के प्रसंग पर दर्शक रोमांचित हो उठे। ... और पढ़ें

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