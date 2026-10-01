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सांसद साधना सिंह ने संचारी रोग नियंत्रण व दस्तक अभियान का किया शुभारंभ, VIDEO

Aman Vishwakarma

Updated Thu, 01 Oct 2026 08:52 PM IST Updated Thu, 01 Oct 2026 08:52 PM IST







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भाजपा की राज्यसभा सांसद साधना सिंह ने बृहस्पतिवार को मुख्यालय स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में संचारी रोग नियत्रंण व दस्तक अभियान का उद्घाटन किया। उन्होंने दीप प्रज्ज्वलित कर फीता काटकर अभियान का शुभारंभ किया। मुख्य चिकित्साधिकारी डाॅ. पारितोष मिश्रा ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया। ... और पढ़ें

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