यूपी: ठगी की रकम चाइना के खातों में जाती थी, हवाला के जरिये भारत आती थी; आठ के खिलाफ नामजद प्राथमिकी

इन लोगों की हुइ गिरफ्तारी

रौनक सिंह (32) निवासी सैदपुर, बेन, नालंदा, रोशन कुमार (21) निवासी नया बाईपास, विष्णुपथ, गया, अमन कुमार (23) निवासी मंगला बोरिंग, विष्णुपथ, गया, अंकित कुमार (25), निवासी नीमडीह, रूपौ, नवादा और विकास वैभव (25) निवासी वारिस नगर रामशिला, कोतवाली, गया। रौनक को पुलिस ने कॉल सेंटर का मैनेजर बताया है।



गया में सीखी जापानी भाषा, चंदौली में खोला कॉल सेंटर

पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि गिरफ्तार आरोपियों ने गया और नालंदा क्षेत्र में जापानी भाषा सीखी थी। इसके बाद जापान के नागरिकों से बातचीत के लिए इसी भाषा का इस्तेमाल करते थे। कैलाशपुरी में किराये की जगह लेकर कॉल सेंटर संचालित किया जा रहा था। पुलिस के मुताबिक गिरोह का निशाना खासतौर पर ऐसे बुजुर्ग थे, जो तकनीक के कम जानकार थे। विदेशी नंबर और तकनीकी सहायता का भरोसा देकर उन्हें बातचीत में फंसाया जाता था।