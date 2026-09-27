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बुलंदशहर में शादी समारोह के दौरान बड़ा हादसा, छत गिरने से कई लोग घायल; हायर सेंटर रेफर

Digvijay Singh

Updated Sun, 27 Sep 2026 10:35 PM IST Updated Sun, 27 Sep 2026 10:35 PM IST







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बुलंदशहर के खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के इजू मौजपुर गांव में रविवार को एक शादी की खुशियां उस समय मातम में बदल गईं, जब अचानक छत भरभराकर गिर पड़ी। इस हादसे में करीब एक दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ... और पढ़ें

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