फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bulandshahar News ›   Over 3,000 patients, including those with viral fever and other ailments, visited the health fair.

Bulandshahar News: आरोग्य मेले में वायरल बुखार समेत अन्य बीमारियों के पहुंचे तीन हजार से अधिक मरीज

Sun, 27 Sep 2026 10:53 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 10:53 PM IST
विज्ञापन
Over 3,000 patients, including those with viral fever and other ailments, visited the health fair.
धरपा पीएचसी में लगे आरोग्य मेले में जांच करवाते बुजुर्ग। संवाद
बुलंदशहर/खुर्जा देहात/चोला/पहासू। जिले में रविवार को 71 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर मुख्यमंत्री जन-आरोग्य मेले का आयोजन हुआ। आरोग्य मेले में वायरल बुखार समेत अन्य बीमारियों के तीन हजार से अधिक मरीजों ने पहुंच परामर्श लिया। इस दौरान बुखार के करीब 894 मरीजों को परामर्श दिया गया। साथ ही बुखार के 18 मरीजों को भर्ती कर उपचार दिया गया। वहीं, चोला पीएचसी से चिकित्सक डेढ़ बजे करीब चली गईं तो धरपा पीएचसी पर जलभराव से होकर मरीज पहुंचे।
विज्ञापन

पहासू क्षेत्र के गांव बनैल स्थित पीएचसी पर दोपहर एक बजे करीब चिकित्सक यश शर्मा मरीजों को परामर्श देते मिले। प्रेमपाल ने बताया कि खांसी होने पर चिकित्सक से दवा ली है। एक बजे तक मेले में 20 मरीजों को परामर्श दिया गया। जिसमें बुखार के छह, सर्दी-जुकाम के सात, चर्मरोग के पांच व सांस के दो मरीज रहे।
विज्ञापन

खुर्जा देहात क्षेत्र के गांव धरपा स्थित पीएचसी में डेढ़ बजे करीब डॉ. ललित मरीजों को परामर्श देते मिले। परामर्श लेने से पूर्व मरीजों को जलभराव के बीच से गुजरना पड़ा। मयंक ने बताया कि बुखार होने पर परामर्श लेने आया हूं। परिसर में पानी भरा होने पर लकड़ी की सीढ़ी का सहारा लेना पड़ा। मेले में बुखार व खांसी के 10, त्वचा रोग के पांच, एआरवी के छह व दो अन्य बीमारी के मरीज रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

उधर, चोला पीएचसी पर डेढ़ बजे करीब चिकित्सक की कुर्सी खाली मिली। पूछने पर उनके घर चले जाने की बात अन्य स्टाफ ने कही। इस दौरान फार्मासिस्ट वीरेंद्र सिंह ने मरीजों को परामर्श दिया। आदित्य ने बताया कि बहन रूबी को एआरवी लगवाने के लिए आया हूं। मेले में करीब 28 मरीजों को परामर्श दिया गया। वैर चिकित्सा प्रभारी डॉ. सचिन भाटी ने बताया कि समय से पहले चिकित्सक चली गई है तो मामले की जांच करवा कार्रवाई की जाएगी।
वहीं, नगर के सरायधारी, शास्त्री नगर, बीसा कॉलोनी स्थित गिरधारी नगर नगरीय पीएचसी समेत अन्य पीएचसी पर आयोजित आरोग्य मेले में सभी जगह अधिकांश मरीज बुखार के रहे। सभी जगह मरीजों को मलेरिया, टाइफाइड, शुगर और ब्लड प्रेशर की जांच की सुविधा दी गई। इसके अलावा खांसी, उल्टी, एलर्जी, हड्डी रोग, दंत रोग व नेत्र रोग आदि बीमारियों के रोगी शामिल रहे।

--
कोट
जिले के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर लगे आरोग्य मेले में तीन हजार से अधिक मरीजों को परामर्श एवं दवा वितरित करने के साथ जांच की सुविधा दी गई। आरोग्य में वायरल बुखार के मरीज भी शामिल रहे। - डॉ. सुनील कुमार दोहरे, सीएमओ
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed