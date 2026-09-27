Bulandshahar News: आज होंगे कबड्डी प्रतियोगिता के जिला स्तरीय ट्रायल
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 10:53 PM IST
Updated Sun, 27 Sep 2026 10:53 PM IST
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बुलंदशहर। टांडा स्टेडियम में सोमवार को प्रदेश स्तरीय समन्वय सब-जूनियर बालक कबड्डी प्रतियोगिता के लिए जिला स्तरीय ट्रायल होंगे। क्रीड़ाधिकारी नूर हसन ने बताया कि ट्रायल में सब-जूनियर बालक वर्ग के खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा।
ट्रायल में शामिल होने वाले खिलाड़ियों का जन्म 31 दिसंबर 2010 के बाद का होना चाहिए और वजन 60 किलोग्राम से कम होना चाहिए। उन्होंने बताया कि जिला स्तरीय ट्रायल में चयनित खिलाड़ी 29 सितंबर को मेरठ के कैलाश प्रकाश स्टेडियम में होने वाले मंडल स्तरीय ट्रायल में प्रतिभाग करेंगे। मंडल स्तर पर चयनित खिलाड़ियों का प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयन किया जाएगा। प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन सात अक्तूबर से आजमगढ़ में होगा।
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ट्रायल में शामिल होने वाले खिलाड़ियों का जन्म 31 दिसंबर 2010 के बाद का होना चाहिए और वजन 60 किलोग्राम से कम होना चाहिए। उन्होंने बताया कि जिला स्तरीय ट्रायल में चयनित खिलाड़ी 29 सितंबर को मेरठ के कैलाश प्रकाश स्टेडियम में होने वाले मंडल स्तरीय ट्रायल में प्रतिभाग करेंगे। मंडल स्तर पर चयनित खिलाड़ियों का प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयन किया जाएगा। प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन सात अक्तूबर से आजमगढ़ में होगा।
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