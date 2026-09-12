{"_id":"6aa540cc12692cd5fa0e5626","slug":"video-deputy-chief-minister-brajesh-pathak-accused-samajwadi-party-of-hooliganism-in-bulandshahar-2026-09-12","type":"video","status":"publish","title_hn":"बुलंदशहर में बोले उप मुख्यमंत्री- मुंगेरीलाल के हसीन सपने देख रही समाजवादी पार्टी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बुलंदशहर के शिकारपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने दिवंगत भाजपा विधायक अनिल शर्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की। पाठक ने अनिल शर्मा के परिवार से मिलकर संवेदना व्यक्त की। ब्रजेश पाठक ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और पूरी सरकार इस दुख की घड़ी में उनके साथ है। पाठक ने इस दौरान समाजवादी पार्टी पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने सपा को "मुंगेरीलाल के हसीन सपने" देखने वाली पार्टी बताया। पाठक ने कहा कि प्रदेश की जनता सपा की गुंडई और अराजकता को आज भी नहीं भूली है। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा ने प्रदेश में माफिया राज को बढ़ावा दिया। पाठक के अनुसार, सपा सरकार ने कानून-व्यवस्था ध्वस्त की और अराजकता फैलाई। उन्होंने अखिलेश यादव के तानाशाही वाले बयान पर पलटवार किया। पाठक ने जोर देकर कहा कि तानाशाही समाजवादी पार्टी के लोग ही करते थे।

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