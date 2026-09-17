Bulandshahar News: मोहम्मद सुहैल बने सपा के जिला उपाध्यक्ष

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मनोनयन पत्र में कहा गया है कि सुहैल पार्टी की नीतियों को जन-जन तक पहुंचाने के साथ संगठन को और अधिक मजबूती व गतिशीलता प्रदान करेंगे। जिला उपाध्यक्ष बनाए जाने की जानकारी पर सपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने खुशी जताते हुए उन्हें बधाई दी।

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शिकारपुर। मोहल्ला गंज सादात, शिकारपुर निवासी मोहम्मद सुहैल को समाजवादी पार्टी का बुलंदशहर जिला उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया है। सपा जिलाध्यक्ष मतलूब अली ने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की अनुमति और प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल की संस्तुति पर उनका मनोनयन किया है।