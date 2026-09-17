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Bulandshahar News: श्रद्धा व उल्लास के साथ हुई भगवान विश्वकर्मा पूजा

Thu, 17 Sep 2026 10:30 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 10:30 PM IST
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Lord Vishwakarma Puja celebrated with devotion and enthusiasm.
खुर्जा जंक्शन रेल पाथ निरीक्षक कार्यालय में विश्वकर्मा जयंती पर आयोजित पूजा में शामिल लोग। संवा
पहासू/खुर्जा जंक्शन। साबितगढ़ गांव स्थित त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड की आसवनी इकाई में बृहस्पतिवार को भगवान विश्वकर्मा की पूजा-अर्चना की। अधिकारियों, कर्मचारियों व श्रमिकों ने विधि-विधान से भगवान विश्वकर्मा का पूजन कर सुख, समृद्धि एवं औद्योगिक प्रगति की कामना की।
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यूनिट हेड एसके कुलश्रेष्ठ ने पूजा-अर्चना एवं भंडारा प्रसाद वितरण कार्यक्रम का समापन किया। इस अवसर पर पूरे परिसर में श्रद्धा एवं उत्साह का वातावरण रहा। इसके अलावा खुर्जा जंक्शन के रेल पथ निरीक्षक कार्यालय में विश्वकर्मा पूजन हुआ। इसमें टूल बॉक्स की पूजा की गई। कार्यक्रम में विकास सिंह, केके शर्मा, वीरेंद्र तोमर, योगेश तोमर, हरीश कुमार, राकेश, रजनीश रावत आदि मौजूद रहे।
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