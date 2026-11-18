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गोपीगंज कृषि मंडी उत्पादन समिति में बुधवार को बुलडोजर गरजा। इससे व्यापारियों और अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा रहा। मंडी की जमीन पर स्थानीय लोग अतिक्रमण किए थे, बार-बार हिदायत के बाद भी जमीन खाली नहीं की जा रही थी। आखिरकार अंत में प्रशासन को मजबूर होकर कार्रवाई करनी पड़ी। अब प्रस्तावित बीस दुकानों के निर्माण में का रास्ता साफ हो गया। अतिक्रमण मुक्त जमीन पर करीब डेढ़ करोड़ रुपये की लागत से 20 दुकान निर्मित होगी।

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