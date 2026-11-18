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हमारी टीम ने शनिवार को जिले के तीन स्वास्थ्य केंद्र डीघ, लालानगर, गिर्दबडगांव पर लगी हेल्थ एटीएम मशीनाें की स्थिति की पड़ताल की। डीघ में केमिकल न होने के कारण सप्ताह भर से मशीन से जांच व्यवस्था ठप है, जबकि लैब में जांचें की जा रही हैं। वहीं, गिर्दबड़गांव पर जब टीम पहुंची, तो पता चला कि यहां की मशीन तीन महीने पहले तत्कालीन सीएमओ डॉ. एसके चक के निर्देश पर औराई सीएचसी भेजी गई है। इससे मरीजों को परेशानी होती है। लालानगर पीएचसी पर हेल्थ एटीएम मशीन पिछले कई महीनों से एक कमरे में बंद है। कमरे की चाबी एक स्वास्थ्यकर्मी के पास हैं। डॉक्टर विरेंद्र मौर्य शनिवार को केंद्र पर नहीं मिले। यह मुख्यालय पर निवास भी नहीं करते हैं। मिर्जापुर से आते-जाते हैं। पड़ताल के दौरान एलटी भानू प्रताप, स्वीपर सुनील कुमार और स्वास्थ्यकर्मी अर्चना मौके पर नहीं मिलीं। वहां तैनात कर्मचारी बताए कि आज नहीं आए हैं।इनसेट:हेल्थ एटीएम से 34 प्रकार की होती हैं जांचेंजिले के तीन स्वास्थ्य केंद्रों पर लगी हेल्थ एटीएम मशीन लगी है। इससे करीब 34 प्रकार की जांचें होती हैं। इसमें लंबाई, वजन, ऑक्सीजन, तापमान, पल्स रेट, ब्लड प्रेशर, हीमोग्लोबिन, विजन टेस्ट, ब्लड शुगर, एचबीए1सी, बीएमआई, बॉडी फैट, बॉडी वॉटर, बोन मास, मसल्स, प्रोटीन, बीएमआर, हेल्थ स्कोर और लिपिड प्रोफाइल शामिल हैं।प्रतिक्रिया:मेरी बेटी सुनैना, अंशिका, सोनम व बेटे अनुज को सर्दी जुकाम की समस्या होने पर लालानगर पीएचसी पर दवा लेने आया हूं। दवा तो मिल गई है, लेकिन यहां कोई हेल्थ एटीएम मशीन भी है। इसके बारे में अब तक जानकारी ही नहीं है। अगर मशीन है तो उसका लाभ मिलना चाहिए। - सभाजीत सरोज निवासी नेवादा।लालानगर में सुविधाएं हैं, लेकिन मरीजों को मिलती नहीं है। शनिवार को दवा लेने आए, कई दिनों से बुखार आ रहा था, डॉक्टर नहीं थे, किसी अन्य स्वास्थ्यकर्मी ने दवा देकर छोड़ दिया।श्याम मुरत निवासी कोईलरा।वर्जनलालानगर पीएचसी की शिकायत पहले भी मिल चुकी है। इसकी जांच कराई जा रही है। इसके बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी। हेल्थ एटीएम कक्ष में ताला क्यों लगा है, डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी गायब क्यों रहे। इसका जवाब मांगा जाएगा। डीघ में क्या समस्या है, उसे तुरंत दूर किया जाएगा। - डाॅ. ओपी शुक्ला, सीएमओ, भदोही।