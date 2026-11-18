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स्थानीय निवासियों ने योगी सरकार के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों पर संतोष व्यक्त किया। एक निवासी के अनुसार, भदोही में सड़कों का निर्माण हुआ है और इलाके में पहले से काफी सुधार आया है। उन्होंने बताया कि पहले जहां इंदिरा मिल से बनारस तक पहुंचने में 3 घंटे लगते थे, वहीं अब यह दूरी एक घंटे में तय की जा सकती है। इसी तरह, इंदिरा मिल से जौनपुर तक की यात्रा जो पहले 4 घंटे लेती थी, अब सवा घंटे में पूरी हो जाती है। कानून व्यवस्था को भी बेहतरीन बताया गया है, जिससे लोग सुरक्षित महसूस करते हैं।भदोही के व्यापारियों ने भी पिछले 10 वर्षों में आए बदलावों और विकास पर खुशी जताई। एक व्यापारी ने कहा कि इस शासन काल में व्यापारी वर्ग को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं हुई है। उन्होंने सुरक्षा को सबसे महत्वपूर्ण बताया, जो पूरी तरह से सुनिश्चित है और हर व्यक्ति को कानून का डर है। पहले होने वाले गलत काम अब कम हो गए हैं। एक अन्य व्यापारी ने मुख्य सड़कों की स्थिति में सुधार का उल्लेख किया, जहां पहले जलभराव और जाम की समस्या रहती थी, अब सड़कें और नालियों का निर्माण हुआ है।किसानों ने भी अपनी स्थिति में सुधार की बात कही। उन्हें खाद और पानी जैसी आवश्यक चीजें मिल रही हैं, जिससे पहले की तुलना में काफी बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि किसानों को सरकार द्वारा प्रति वर्ष छह हजार रुपये की आर्थिक सहायता भी मिल रही है।भदोही के युवाओं ने पिछले 10 वर्षों में शिक्षा और सड़क कनेक्टिविटी में आए सुधारों पर प्रकाश डाला। एक युवा ने बताया कि सरकार शिक्षा पर ध्यान दे रही है और यहां विश्वविद्यालय बनाया गया है। बनारस और प्रयागराज से सड़क कनेक्टिविटी में काफी सुधार हुआ है। शिक्षा प्रणाली में हुए बदलावों के कारण अब युवाओं को पढ़ाई के लिए भदोही से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है।महिलाओं ने भी योगी सरकार के कार्यकाल में महिला सुरक्षा में आए सुधारों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। एक महिला ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में तेजी से विकास हुआ है और महिलाएं अब सुरक्षित महसूस करती हैं। घर से निकलते समय उन्हें डर नहीं लगता है।