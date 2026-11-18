भदोही में 'सत्ता का संग्राम': सरकार ने वादों पर कितना किया काम, जनता ने दिया जवाब; देखें ये रिपोर्ट
अमर उजाला नेटवर्क, भदोही Published by: Vijay Singh Pundir Updated Wed, 18 Nov 2026 12:19 PM IST
सार
अमर उजाला का विशेष अभियान 'सत्ता का संग्राम' यूपी के अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों में पहुंच रहा है। भदोही के अलग-अलग इलाकों में अमर उजाला की टीम ने जनता से सीधा संवाद कर उनके मन की बात जानी।
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विस्तार
चुनाव के दौरान विकास के बड़े-बड़े वादे किए जाते हैं, जनता को बेहतर सड़क, बिजली, पानी, रोजगार और सुरक्षा का भरोसा दिया जाता है। लेकिन चुनाव बीतने के बाद इन वादों पर कितना काम हुआ, इसका जवाब क्षेत्र के लोग अपने अनुभवों के आधार पर देते हैं। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले अमर उजाला का 'सत्ता का संग्राम' इसी वादे और हकीकत के बीच का अंतर जानने निकला है। अभियान के तहत टीम अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचकर किसानों, व्यापारियों, महिलाओं, युवाओं और आम नागरिकों से संवाद कर रही है। लोगों से पूछा जा रहा है कि सरकार के कार्यकाल में उन्हें क्या मिला और उनके विधायक ने क्षेत्र की समस्याओं को दूर करने के लिए क्या प्रयास किए। अमर उजाला की टीम भदोही विधानसभा क्षेत्र में पहुंची और वहां की जनता से बात की।
योगी सरकार के काम पर क्या बोले भदोही के लोग
स्थानीय निवासियों ने योगी सरकार के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों पर संतोष व्यक्त किया। एक निवासी के अनुसार, भदोही में सड़कों का निर्माण हुआ है और इलाके में पहले से काफी सुधार आया है। उन्होंने बताया कि पहले जहां इंदिरा मिल से बनारस तक पहुंचने में 3 घंटे लगते थे, वहीं अब यह दूरी एक घंटे में तय की जा सकती है। इसी तरह, इंदिरा मिल से जौनपुर तक की यात्रा जो पहले 4 घंटे लेती थी, अब सवा घंटे में पूरी हो जाती है। कानून व्यवस्था को भी बेहतरीन बताया गया है, जिससे लोग सुरक्षित महसूस करते हैं।
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योगी सरकार की तारीफ में बोले व्यापारी
भदोही के व्यापारियों ने भी पिछले 10 वर्षों में आए बदलावों और विकास पर खुशी जताई। एक व्यापारी ने कहा कि इस शासन काल में व्यापारी वर्ग को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं हुई है। उन्होंने सुरक्षा को सबसे महत्वपूर्ण बताया, जो पूरी तरह से सुनिश्चित है और हर व्यक्ति को कानून का डर है। पहले होने वाले गलत काम अब कम हो गए हैं। एक अन्य व्यापारी ने मुख्य सड़कों की स्थिति में सुधार का उल्लेख किया, जहां पहले जलभराव और जाम की समस्या रहती थी, अब सड़कें और नालियों का निर्माण हुआ है।
भदोही के किसानों ने क्या कहा
किसानों ने भी अपनी स्थिति में सुधार की बात कही। उन्हें खाद और पानी जैसी आवश्यक चीजें मिल रही हैं, जिससे पहले की तुलना में काफी बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि किसानों को सरकार द्वारा प्रति वर्ष छह हजार रुपये की आर्थिक सहायता भी मिल रही है।
किस मुद्दे पर वोट करेंगे भदोही के युवा
भदोही के युवाओं ने पिछले 10 वर्षों में शिक्षा और सड़क कनेक्टिविटी में आए सुधारों पर प्रकाश डाला। एक युवा ने बताया कि सरकार शिक्षा पर ध्यान दे रही है और यहां विश्वविद्यालय बनाया गया है। बनारस और प्रयागराज से सड़क कनेक्टिविटी में काफी सुधार हुआ है। शिक्षा प्रणाली में हुए बदलावों के कारण अब युवाओं को पढ़ाई के लिए भदोही से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है।
भदोही में महिला सुरक्षा पर कितना काम
महिलाओं ने भी योगी सरकार के कार्यकाल में महिला सुरक्षा में आए सुधारों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। एक महिला ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में तेजी से विकास हुआ है और महिलाएं अब सुरक्षित महसूस करती हैं। घर से निकलते समय उन्हें डर नहीं लगता है।
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योगी सरकार के काम पर क्या बोले भदोही के लोग
स्थानीय निवासियों ने योगी सरकार के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों पर संतोष व्यक्त किया। एक निवासी के अनुसार, भदोही में सड़कों का निर्माण हुआ है और इलाके में पहले से काफी सुधार आया है। उन्होंने बताया कि पहले जहां इंदिरा मिल से बनारस तक पहुंचने में 3 घंटे लगते थे, वहीं अब यह दूरी एक घंटे में तय की जा सकती है। इसी तरह, इंदिरा मिल से जौनपुर तक की यात्रा जो पहले 4 घंटे लेती थी, अब सवा घंटे में पूरी हो जाती है। कानून व्यवस्था को भी बेहतरीन बताया गया है, जिससे लोग सुरक्षित महसूस करते हैं।
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योगी सरकार की तारीफ में बोले व्यापारी
भदोही के व्यापारियों ने भी पिछले 10 वर्षों में आए बदलावों और विकास पर खुशी जताई। एक व्यापारी ने कहा कि इस शासन काल में व्यापारी वर्ग को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं हुई है। उन्होंने सुरक्षा को सबसे महत्वपूर्ण बताया, जो पूरी तरह से सुनिश्चित है और हर व्यक्ति को कानून का डर है। पहले होने वाले गलत काम अब कम हो गए हैं। एक अन्य व्यापारी ने मुख्य सड़कों की स्थिति में सुधार का उल्लेख किया, जहां पहले जलभराव और जाम की समस्या रहती थी, अब सड़कें और नालियों का निर्माण हुआ है।
भदोही के किसानों ने क्या कहा
किसानों ने भी अपनी स्थिति में सुधार की बात कही। उन्हें खाद और पानी जैसी आवश्यक चीजें मिल रही हैं, जिससे पहले की तुलना में काफी बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि किसानों को सरकार द्वारा प्रति वर्ष छह हजार रुपये की आर्थिक सहायता भी मिल रही है।
किस मुद्दे पर वोट करेंगे भदोही के युवा
भदोही के युवाओं ने पिछले 10 वर्षों में शिक्षा और सड़क कनेक्टिविटी में आए सुधारों पर प्रकाश डाला। एक युवा ने बताया कि सरकार शिक्षा पर ध्यान दे रही है और यहां विश्वविद्यालय बनाया गया है। बनारस और प्रयागराज से सड़क कनेक्टिविटी में काफी सुधार हुआ है। शिक्षा प्रणाली में हुए बदलावों के कारण अब युवाओं को पढ़ाई के लिए भदोही से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है।
भदोही में महिला सुरक्षा पर कितना काम
महिलाओं ने भी योगी सरकार के कार्यकाल में महिला सुरक्षा में आए सुधारों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। एक महिला ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में तेजी से विकास हुआ है और महिलाएं अब सुरक्षित महसूस करती हैं। घर से निकलते समय उन्हें डर नहीं लगता है।
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