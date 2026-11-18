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पहाड़ी क्षेत्रों में हुई बर्फबारी के कारण जिले में मंगलवार को रात का तापमान तीन डिग्री लुढ़ककर 14 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। इससे लोगाें को ठंड अहसास हुआ। सुबह-शाम ठंडी हवाएं अब चलने लगी हैं। मौसम विभाग ने इस सप्ताह रात का पारा 12 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की उम्मीद जताई है। कृषि विज्ञान केंद्र बेजवां के प्रभारी डॉ. अजय कुमार ने बताया कि सोमवार को न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रहा। जो मंगलवार को तीन डिग्री गिरावट के साथ 14 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी और मैदानी इलाकों से निकले वाली हवाओं में नमी है। इसके कारण तापमान में निरंतर उतार-चढ़ाव जारी है। अधिकतम तापमान स्थिर है, जबकि रात के तापमान में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। सुबह के समय हल्का कोहरा और ठंडी हवाएं लोगों की परेशानी बढ़ाने लगी है। मंगलवार को अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया। जबकि न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रहा। संवाद