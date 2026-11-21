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बस्ती: ईवीएम प्रशिक्षण शिविर में मतदाताओं ने किया मतदान का अभ्यास
बस्ती की भानपुर और सदर तहसील में ईवीएम प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम के तहत प्रदर्शन शिविर लगाया गया। इसमें तहसील पहुंचे काश्तकारों और फरियादियों को एसडीएम हिमांशु कुमार ने ईवीएम से मतदान करने की प्रक्रिया समझाई। उन्होंने लोगों से मशीन के माध्यम से मतदान का अभ्यास करने और पूरी व्यवस्था को समझने की अपील की। कार्यक्रम के संचालन के लिए संग्रह अमीनों और पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। इसका उद्देश्य मतदाताओं को ईवीएम और मतदान प्रक्रिया के प्रति जागरूक करना है।
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