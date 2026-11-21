{"_id":"6b010cf4a4c031e16705e101","slug":"video-inspected-the-ground-reality-at-the-womens-hospital-medical-college-and-phc-2026-11-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"बस्ती: जिला महिला अस्पताल का एसआरएम टीम ने किया निरीक्षण","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

स्टेट रिव्यू मिशन (एसआरएम) के द्वितीय चरण के तहत शुक्रवार को टीम ने बस्ती जिला महिला अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान ओपीडी, आईपीडी, लैब, एसएनसीयू और रैन बसेरा समेत विभिन्न विभागों की चेकलिस्ट के अनुसार जांच की गई। एडी हेल्थ आजमगढ़ मंडल डॉ. भावनाथ पांडेय और डॉ. संजय प्रियदर्शी की टीम ने सीएमएस डॉ. अनिल कुमार से अस्पताल की व्यवस्थाओं की जानकारी ली। टीम ने बताया कि निरीक्षण की रिपोर्ट तैयार कर शासन को भेजी जाएगी। टीम दो दिनों से जिले के अस्पतालों की जांच कर रही है।

... और पढ़ें