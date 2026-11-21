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जिला महिला अस्पताल में शुक्रवार को ओपीडी के बाहर मरीजों की लंबी कतारें लगी रहीं। रोजाना 300 से अधिक महिला मरीज अस्पताल पहुंच रही हैं, लेकिन चिकित्सकों की कमी के कारण उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। पर्चा बनवाने में एक घंटे से अधिक और डॉक्टर से परामर्श लेने में दो घंटे तक का समय लग रहा है। गोद में बच्चों को लेकर पहुंचीं महिलाओं को भी काफी परेशानी उठानी पड़ रही है।

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