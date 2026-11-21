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गोरखपुर: टैबलेट वितरण कार्यक्रम के लिए भेजीं 70 बसें, बस्ती डिपो में यात्री हुए परेशान
गोरखपुर में आयोजित टैबलेट वितरण कार्यक्रम के लिए बस्ती डिपो से 70 बसें भेजे जाने के कारण शुक्रवार को स्थानीय बस संचालन प्रभावित रहा। दिल्ली, लखनऊ, कानपुर समेत कई प्रमुख मार्गों पर बसों की कमी से यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ा। बस नहीं मिलने पर कई यात्रियों को निजी बसों और टैक्सी से अधिक किराया देकर सफर करना पड़ा। डिपो में उपलब्ध बसों की संख्या कम होने और कुछ बसों के खराब होने से यात्रियों की परेशानी बढ़ गई। बसों की कमी का असर डिपो की दैनिक आय पर भी पड़ा।
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