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बस्ती के कचहरी चौराहे से बृहस्पतिवार शाम रुपये देने के बहाने इलेक्ट्रॉनिक्स कारोबारी राजीव पांडेय को लग्जरी कार में बैठाकर अगवा कर लिया गया। आरोप है कि कार सवार चार लोगों ने लुंबिनी-दुद्धी मार्ग पर करीब चार घंटे तक असलहे की बट और लात-घूंसों से उनकी पिटाई की। रुधौली थाना क्षेत्र के कोहरा गांव के पास कार की रफ्तार धीमी होने पर व्यापारी चलती गाड़ी से कूद गए और अपनी जान बचाई। पुलिस ने ओम मिश्रा और चार अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। एसपी ओमवीर सिंह के अनुसार, आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए तीन टीमें लगाई गई हैं और मामले की जांच की जा रही है।

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