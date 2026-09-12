पीडीए को साधने में जुटी सपा, बांसडीह में जीत का संकल्प; VIDEO

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बांसडीह विधानसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी ने पीडीए को मजबूत करने के साथ चुनावी तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है। शुक्रवार को राष्ट्रीय सचिव राजेश कुशवाहा ने कार्यकर्ताओं को सभी वर्गों को साथ जोड़कर संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने का मंत्र दिया। मुख्य अतिथि राजेश कुशवाहा ने कहा कि वह राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के निर्देश पर बांसडीह विधानसभा में पीडीए को मजबूत करने के लिए पहुंचे हैं। पार्टी का उद्देश्य पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक सहित समाज के सभी वर्गों को एकजुट कर संगठन को मजबूती देना है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव सभी वर्गों को साथ लेकर चलने और उन्हें सम्मान देने की बात करते हैं।

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