यूपी: कूद-कूदकर स्कूल जाने वाली रागिनी को अखिलेश ने दिया 2 लाख का सहारा, बोले- करवाउंगा इलाज; लखनऊ में मुलाकात

दोनों पैरों की दिव्यांगता के बावजूद कूद-कूदकर स्कूल आने-जाने वाली मनियर क्षेत्र के दिघेड़ा गांव की रागिनी शनिवार को लखनऊ में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मिली। रागिनी की संघर्ष की कहानी और उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अखिलेश यादव ने उससे मुलाकात कर न सिर्फ दो लाख रुपये की आर्थिक मदद दी, बल्कि बेहतर इलाज और शिक्षा की पूरी व्यवस्था कराने का भरोसा भी दिलाया।

विज्ञापन









बांसडीह विधानसभा क्षेत्र के सपा नेता नीरज सिंह गुड्डू शनिवार को रागिनी को उसके पिता देवेंद्र राजभर और मां बबिता राजभर के साथ सड़क मार्ग से लखनऊ लेकर पहुंचे। सपा कार्यालय में अखिलेश यादव ने रागिनी से बातचीत की और उसके हालात की जानकारी ली। विज्ञापन



उन्होंने रागिनी को दो लाख रुपये का चेक सौंपते हुए उसके इलाज में हरसंभव सहयोग का भरोसा दिए। साथ ही लखनऊ के केजीएमयू में उसके बेहतर इलाज की व्यवस्था कराने का आश्वासन दिए। केजीएमयू से आए चिकित्सक ने इस दौरान रागिनी का परीक्षण भी किए। रागिनी की मदद के लिए पार्टी कार्यालय में मौजूद सपा कार्यकर्ता भी आगे आए। कार्यकर्ताओं ने अपनी ओर से 50 हजार रुपये की नकद आर्थिक सहायता रागिनी को दी। बांसडीह विधानसभा क्षेत्र के सपा नेता नीरज सिंह गुड्डू शनिवार को रागिनी को उसके पिता देवेंद्र राजभर और मां बबिता राजभर के साथ सड़क मार्ग से लखनऊ लेकर पहुंचे। सपा कार्यालय में अखिलेश यादव ने रागिनी से बातचीत की और उसके हालात की जानकारी ली।उन्होंने रागिनी को दो लाख रुपये का चेक सौंपते हुए उसके इलाज में हरसंभव सहयोग का भरोसा दिए। साथ ही लखनऊ के केजीएमयू में उसके बेहतर इलाज की व्यवस्था कराने का आश्वासन दिए। केजीएमयू से आए चिकित्सक ने इस दौरान रागिनी का परीक्षण भी किए। रागिनी की मदद के लिए पार्टी कार्यालय में मौजूद सपा कार्यकर्ता भी आगे आए। कार्यकर्ताओं ने अपनी ओर से 50 हजार रुपये की नकद आर्थिक सहायता रागिनी को दी।

विज्ञापन