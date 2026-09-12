बलिया: छात्रा से छेड़खानी का आरोपी प्रोबेशनर सिपाही बर्खास्त, दोकटी थाने में प्राथमिकी; एसपी ने लिया एक्शन

बलिया के दोकटी थाना क्षेत्र के लालगंज में कोचिंग से साइकिल से घर लौट रही बालिका से छेड़खानी के आरोप में दोकटी थाना क्षेत्र की लालगंज चौकी पर तैनात प्रोबेशनर सिपाही पंकज गुप्ता को पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने पुलिस सेवा से बर्खास्त कर दिया। विभागीय संज्ञान और दर्ज प्राथमिकी में गंभीर आरोप सामने आने के बाद एसपी ने परिवीक्षा अवधि में ही कार्रवाई करते हुए उसे पदच्युत कर दिया। मामले में अग्रिम विधिक कार्रवाई जारी है।

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पुलिस कार्यालय से जारी विज्ञप्ति में बताया गया कि 11 सितंबर को दोकटी थाने पर सूचना मिली थी कि लालगंज चौकी पर तैनात आरक्षी पंकज गुप्ता ने कोचिंग से साइकिल से घर लौट रही एक बालिका के साथ छेड़खानी की। छात्रा ने सिपाही पर रास्ता में रोक कर मोबाइल नंबर मांगने व छेड़खानी का आरोप लगाते हुए तहरीर दी। इस आधार पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज किया था। इसके साथ ही विभागीय स्तर पर भी आवश्यक कार्रवाई शुरू की गई।