{"_id":"6aa5739507ee7502e200f736","slug":"video-inauguration-of-a-police-rest-room-worth-rs25-lakh-2026-09-12","type":"video","status":"publish","title_hn":"25 लाख रुपये के पुलिस विश्राम कक्ष का लोकार्पण, VIDEO","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बैरिया थाना परिसर में शुक्रवार देर शाम पुलिस विश्राम कक्ष का लोकार्पण हुआ। यह कक्ष नगर पंचायत बैरिया की योजना के तहत निर्मित है। इसकी लागत करीब 25 लाख रुपये है। क्षेत्राधिकारी बैरिया आलोक गुप्त ने इसका लोकार्पण किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर पंचायत अध्यक्ष शांति देवी ने की। इस आधुनिक कक्ष में लगभग 20 पुलिसकर्मियों के ठहरने की समुचित व्यवस्था है। लोकार्पण से थाना परिसर में पुलिसकर्मियों को बेहतर सुविधाएं मिलने की उम्मीद है। आलोक गुप्त ने 40 चौकीदारों को टॉर्च, डंडा और साफा देकर सम्मानित किया। उन्होंने चौकीदारों से पुलिसिंग मजबूत करने और सूचनाओं में पारदर्शिता रखने को कहा। समाजसेवी रतन तिवारी ने चौकीदारों की सुरक्षा सेवाओं की सराहना की। पुलिस उपाधीक्षक डॉ. ओमवीर सिंह को लोकार्पण करना था। पर अपरिहार्य कारणों से उनका कार्यक्रम रद्द हो गया।

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