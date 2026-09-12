यूपी: 10,520 वर्ग मीटर में आकार लेगा भृगु कॉरिडोर, गंगा तट से जुड़ेगा ददरी मेला क्षेत्र; 100 करोड़ की परियोजना

भृगु कॉरिडोर का 13 सितंबर को पर्यटन मंत्री करेंगे भूमि पूजन

जनपदवासियों का बहुप्रतीक्षित इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। शहर के महर्षि भृगु मंदिर परिसर में रविवार को बहुप्रतीक्षित भृगु कॉरिडोर का शिलान्यास होगा। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह सुबह 11 बजे मंदिर परिसर में विधि-विधान से भूमि पूजन कर परियोजना की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मार्च में इस महत्वाकांक्षी परियोजना को मंजूरी दी थी।



परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के अनुसार भृगु मंदिर के संपूर्ण विकास एवं निर्माण पर करीब 100 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। परियोजना को दो चरणों में पूरा किया जाना है। प्रथम चरण के लिए 50 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसमें मुख्य प्रवेश द्वार समेत अन्य विकास एवं निर्माण कार्यों पर 10 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए जाएंगे। इसके बाद दूसरे चरण के कार्य भी जल्द शुरू किए जाएंगे।



कॉरिडोर के निर्माण से मंदिर परिसर का विस्तार और व्यापक स्तर पर सौंदर्यीकरण किया जाएगा। भृगु कॉरिडोर के निर्माण को बलिया की धार्मिक और पर्यटन पहचान को नई दिशा देने वाली महत्वपूर्ण परियोजना माना जा रहा है। इसके पूरा होने के बाद महर्षि भृगु मंदिर को धार्मिक पर्यटन के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने की उम्मीद है।