{"_id":"6af70564a3b8270f10033351","slug":"video-chandrashekhar-provided-rajiv-gandhi-security-far-exceeding-requirements-protocol-2026-11-13","type":"video","status":"publish","title_hn":"चंद्रशेखर ने राजीव गांधी को प्रोटोकॉल से कई गुना अधिक सुरक्षा दी थी, VIDEO","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
चंद्रशेखर ने राजीव गांधी को प्रोटोकॉल से कई गुना अधिक सुरक्षा दी थी, VIDEO
सोनिया गांधी की जीवनी बिलॉन्गिंग : ए जर्नी ऑफ लव में पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर पर राजीव गांधी की सुरक्षा को लेकर लगाए गए आरोपों पर सियासी प्रतिक्रिया सामने आई है। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के पौत्र और भाजपा के विधान परिषद सदस्य रविशंकर सिंह पप्पू ने इन आरोपों को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर ने राजीव गांधी को तत्कालीन प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था के निर्धारित प्रोटोकॉल से भी कई गुना अधिक सुरक्षा मुहैया कराई थी। सोनिया गांधी भी इस तथ्य से परिचित हैं, इसके बावजूद पुस्तक में ऐसी बातें लिखे जाने की वजह समझ से परे है।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।